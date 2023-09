Calciomercato Benevento, dopo Ciciretti arriva Terranova! L’ex Reggina vicino alla C

Nuova esperienza calcistica all'orizzonte per Emanuele Terranova. L'esperto difensore, si è svincolato d'ufficio dalla Reggina e giocherà nel Benevento in Serie C

⚽️

Alzare l'asticella per puntare alla Serie B. Il Benevento vuole sensibilmente aumentare la dose d'esperienza e carisma in seno all'organico a disposizione di Matteo Andreoletti. Una squadra che è, quasi sempre, risultata deficitaria da questo punto di vista con momenti di blackout che hanno intaccato il percorso di Ciano e compagni, fino alla retrocessione. In particolare, il reparto difensivo necessita di profili che per background e spessore possano alzare la soglia dell'attenzione nei momenti delicati delle partite garantendo solidità difensiva.