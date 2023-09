Calciomercato Benevento, accordo per il ritorno di Ciciretti: domani visite mediche

Ciciretti sarà a Benevento nella giornata di domani, venerdì 8 settembre, per sottoporsi alle visite mediche.

Colpo tra gli svincolati per il Benevento, che si assicura le prestazioni di Amato Ciciretti. L'esterno offensivo, in una recente intervista a "Ottopagine", aveva manifestato il desiderio di tornare nel club campano: "Vorrei tornare al Benevento. Porto quei colori dentro di me".