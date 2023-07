Lega B, i club all’unanimità: la stagione avrà inizio il 19 agosto

Nella sede di Via Rossellini e alla presenze di tutte le società di Serie B , si è svolta oggi l'Assemblea Nazionale Lega Professionisti Serie B. In primo luogo si è proceduto all'elezione dei nuovi componenti del Consiglio direttivo e contestualmente del vicepresidente. Sono stati eletti alla prima votazione il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini , l’amministratore delegato dell’As Cittadella Mauro Michelini e il socio e consigliere del F.C. Sudtirol Federico Merola . A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B è stato eletto il presidente dell’Ascoli calcio Carlo Neri . I consiglieri eletti vanno ad aggiungersi a Giovanni Corrado , Dario Mirri e naturalmente Mauro Balata .

Punto importante all'ordine del giorno è stato poi la decisione sul possibile slittamento della campionato, viste le bagarre giuridiche che coinvolgono ammissioni/ripescaggi di Reggina e Lecco (oltre che Brescia e Perugia). Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. Segnale da parte di tutti i club cadetti di rispettare, al netto delle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato, il format standard a 20 squadre.