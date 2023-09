Perugia-Pescara, Zeman: “Partita da vincere, tiriamo male in porta. Su Mora out…”

Parola a Zdenek Zeman . L'allenatore del Pescara - ai microfoni di Rete8 - ha parlato del match pareggiato dal Delfino , in Serie C , contro il Perugia di Francesco Baldini . Di seguito, le dichiarazioni del boemo:

"Queste sono partite da vincere. Purtroppo abbiamo sprecato tanto ed eravamo passi a centrocampo. Sulla ripartenza di Cuppone sembrava un po’ quello che facciamo in allenamento. Quando tiriamo in porta lo facciamo male e questo deve migliorare. Siamo sulla strada giusta solo se impariamo dagli errori. Ripeto, facciamo gli stessi errori che commettiamo in allenamento. Dobbiamo essere più attivi e giocare più su con la difesa. Mora ci servirà, ma oggi ci servivano calciatori più di movimento”.