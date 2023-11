Perugia, avvistato Okaka: possibile occasione di mercato per gli umbri

Ottimo momento per il Perugia di Francesco Baldini. La formazione umbra si trova attualmente terza a sei punti dalla capolista Torres. Obiettivo del grifo è quello di provare a lottare fino all'ultimo per tentare la promozione diretta dopo la cocente retrocessione subita l'annata precedente. Il club del patron Santopadre non riesce a segnare tanto quanto le occasioni create e quindi potrebbe essere ritoccato il reparto avanzato pescando dal mercato degli svincolati. Tra i vari nomi c'è sicuramente quello di Stefano Okaka, ex attaccante di Roma, Samp e Udinese. Il bomber attualmente senza contratto è stato avvistato lunedì sera sulle tribune del 'Renato Curi' in occasione di Perugia-Virtus Entella. Lo riportano i colleghi de Il Messaggero - ed. Umbria che sottolineano come il puntero di Castiglione del Lago, ha già rifiutato diverse offerte in B. Non è escluso che a breve, vista la palese carenza in prima linea possa esserci un contatto con il Grifo. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, anche se - è la versione del quotidiano locale - si tratta di un’ipotesi remota.