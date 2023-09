SPAL-Perugia, Baldini: “Noi migliorati, Kouan e Santoro valori aggiunti. Vazquez…”

PONTEDERA -“Partita bella , allenatore molto bravo, ti vengono a prendere uomo contro uomo, sono già concentrato su quella. Cosa c’è da migliorare ancora? Dobbiamo fare diventare 90 minuti quei 70 minuti. Come non dobbiamo cambiare quando subiamo gol, non dobbiamo cambiare quando siamo in vantaggio. Non abbiamo un ariete davanti a tenere i palloni e ci si allunga, lì la Spal in alcune circostanze ci ha messo in difficoltà, dobbiamo avere più consapevolezza di saper fare quel tipo di calcio e di saper palleggiare”.