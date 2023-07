Ternana-Perugia, Bandecchi: “Meritano Serie C”. E la risposta a tono di Santopadre…

Aria di derby in Umbria. Il Perugia è prossimo al ritorno in Serie B nonostante la retrocessione sul campo nella passata stagione, dal momento che il ricorso dei biancorossi ai danni del Lecco è stato accolto dal Coni. A tal proposito, si è espresso l'ormai ex presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, oggi sindaco di Terni. Queste le sue dichiarazioni riportate da perugiatoday.it:

"Da politico voglio sottolineare che per me è chiaro che il Perugia Calcio non dovrebbe nemmeno pensarci alla Serie B. L'ho già detto in tutte le lingue e lo voglio dire ancora una volta con molta chiarezza. Sul campo il Perugia ha perso, il Lecco ha vinto e quindi merita di fare la serie B. Quello che sta succedendo momentaneamente è una vera schifezza. Mi perdoneranno i cittadini di Perugia, ma il Perugia quest'anno merita di fare la serie C. Ora questo l'ho detto, non mi date più fastidio su questa cosa, perché il calcio vi dà alla testa".