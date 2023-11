Perugia-Carrarese, Baldini: “Abbiamo una buona squadra, punto sempre al massimo”

"Il primo tempo non mi è piaciuto, abbiamo fatto poco movimento. Nella ripresa siamo andati meglio con la traversa di Ricci e il gol annullato a Seghetti. In questo momento non riusciamo a fare più di un gol a partita e in allenamento ci lavoriamo tantissimo. Ma non basta e dobbiamo fare di più. Io non ho tempo di pensare a quello che non ho. Ho tempo di cercare di aumentare i numeri dei giocatori che ho a disposizione. È logico che lo score di un attaccante conta tanto ma non abbiamo il giocatore da 20 gol. Ma io non ho il tempo di lamentarmi. Noi siamo partiti con tante difficoltà ma siamo lì e ce la giochiamo partita per partita. Io penso che abbiamo una buona squadra, soprattutto a centrocampo, ma con margini di miglioramento. Dobbiamo cercare di ridurre i punti di distacco. Il Cesena ha davanti partite toste. Punto al massimo, non mi accontento. Vado avanti su questa strada, con 24 partite da giocare può ancora succedere qualsiasi cosa”.