Pineto-Perugia, Baldini: “Cesena la squadra più forte. Possiamo giocarcela”

AVVERSARI - "Il Pineto ha vinto col Pescara, ha battuto 4-1 il Pontedera e sconfitto l'Arezzo. Non ha mai perso in casa, anche se in casa non ci ha mai giocato realmente perché il debutto nel loro stadio lo faranno proprio contro di noi. È una squadra che sa adattarsi all'avversario e sta volando sulle ali dell'entusiasmo per la promozione dello scorso anno. Io mi concentro sulla mia squadra, nell'ultima partita ho visto una cattiveria diversa, in tanti episodi abbiamo fatto capire al Gubbio che per loro non ce ne era. Ai ragazzi ho detto che, se mettono in campo quella determinazione, possiamo giocarcela fino alla fine".