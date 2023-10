Coppa Italia Serie C, trentaduesimi: vincono Perugia e Picerno

Terminano le gare delle 16:15 dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Due i match in programma: Monterosi-Perugia e Picerno-Taranto. Vittoria per il Perugia in trasferta contro i laziali. Vantaggio dei padroni di casa con Piroli che però viene ribaltato grazie ai gol di Torrasi e Vulikic nella prima frazione. Nel secondo tempo ci pensa Lisi a chiudere definitivamente la partita e a metterla in ghiaccio. La sfida tra le due compagini del girone C termina dopo i tempi supplementari dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Al 19' Samele porta avanti i pugliesi che vengono raggiunti da Diop nella ripresa. I tempi supplementari terminano senza grandi emozioni e la partita termina con la vittoria ai rigori dei lucani.