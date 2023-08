Alle ore 15.00 di ieri era fissata l'udienza al Tar del Lazio per i ricorsi della Reggina e del Lecco, inizialmente escluse dal prossimo campionato di Serie B. In ogni caso, quello di mercoledì potrebbe non essere il passaggio conclusivo della vicenda che sta infiammando l'estate 2023 in cadetteria, visto che si potrebbe pronunciare in seguito anche il Consiglio di Stato. Di seguito, la sentenza del TribunaleAmministrativoRegionale: