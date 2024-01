Pescara-Perugia, le probabili formazioni: Zeman con Cuppone, occhio a Sylla e Santoro

La preview e le probabili formazioni del match tra Pescara e Perugia, valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C. La sfida si disputerà alle ore 20:30 allo stadio Adriatico.

⚽️

E' tutto pronto per il match tra Pescara e Perugia - valida per la ventunesima giornata del girone B di Lega Pro - in programma questa sera alle ore 20:30, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Scontro per i piani alti tra abruzzesi e umbri, protagonisti di un bellissimo pareggio (1-1) all'andata, giocato senza remore alcuna su entrambi i fronti. Oggi le due compagini sono rispettivamente piazzate al sesto ed al quinto posto, a quota 32 e 33 punti. Sfida diretta per i playoff.

La squadra di Zdenek Zeman è tra le più giovani per età media (22,8) della categoria, precisamente seconda alle spalle della Juventus Next Gen. Questo dato suggerisce una spiegazione a questi continui sbalzi di rendimento da parte della formazione biancazzurra, che non sempre riesce ad esprimere il calcio impartito dal boemo. 4-3-3 aggressivo e propositivo visto a sprazzi dal Pescara, ma che valorizza e fa crescere giocatori dal futuro importante come Mesik, Pierno, Tunjov, Dagaso, Squizzato, Accornero, Cangiano e De Marco.

Tornando ai numeri, il Delfino nelle ultime tre gare ha raccolto soltanto due punti, pareggiando con Ancona e Fermana, perdendo in maniera rocambolesca sul campo dell'U23 della Vecchia Signora. Incredibile, se si pensa agli 11 gol ed ai 3 successi contro Entella, Pontedera ed Olbia delle prime settimane di dicembre. Concetto chiave: Pescara ad intermittenza, figlio dell'inesperienza che ha questa squadra a livelli importanti.

In sede di conferenza stampa, Zeman ha presentato la sfida al Perugia:

Il Perugia è partito ad inizio anno con FrancescoBaldini in panchina, con l'ambizione di vincere il campionato e tornare immediatamente in Serie B, dopo la retrocessione dell'anno scorso. Giocatori come Angella, Dell'Orco, Iannoni, Santoro e Kouan sono un lusso per la categoria. Dal 19 dicembre la guida tecnica è stata affidata ad AlessandroFormisano, ormai ex mister della Primavera biancorossa. Il cambio di allenatore è arrivato a margine della brutta sconfitta di Arezzo. Occhio al nuovo attaccante, preso dalla Vis Pesaro, Youssouph Cheikh Sylla.

Il più giovane allenatore d'Italia (classe 1990) ha cercato di dare una fisionomia più offensiva alla squadra, articolando con concetti moderni la sua proposta di calcio, anche al Grifo Senior. Per lui in panchina una sconfitta, contro il Cesena ed un successo, l'ultimo di 3-0 contro la Lucchese, dove è stato decisivo proprio il centravanti senegalese.

L'ex Casertana e Benevento tra le altre, ha parlato del confronto con l'allenatore boemo, tra i tanti temi, in sala stampa umbra:

LE PROBABILI FORMAZIONI — PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Pierno, Brosco, Di Pasquale e Milani; a centrocampo Tunjov, Dagasso e Aloi; in attacco Merola e Accornero a supporto di Cuppone. All. Zdenek Zeman. A DISPOSIZIONE: Gasparini, Floriani, Moruzzi, Staver, De Marco, Franchini, Squizzato, Cangiano, Masala, Tommasini, Vergani. ASSENTI: Pellacani (infortunio) e Mesik (squalifica).

PERUGIA (3-5-2) Adamonis tra i pali; in difesa Lewis, Angella e Dell’Orco; sulle fasce Paz e Cancellieri; in cabina di regia Torrasi; mezze ali Iannoni e Santoro; davanti Sylla e Seghetti. All. Alessandro Formisano. A DISPOSIZIONE: Abibi, Yimga, Souare, Viti, Vulikic, Kouan, Giunti, Bartolomei, Bezziccheri, Matos, Cudrig, Polizzi. ASSENTI: gli infortunati Ricci, Vazquez, Morichelli, Mezzoni, Bozzolan e lo squalificato Lisi. Non convocati perché in uscita il portiere Furlan e il centrocampista Acella.

DOVE VEDERE IL MATCH — Serie C Pescara-Perugia: sfida in programma questa sera alle ore 20,30 (diretta su Rai Sport).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.