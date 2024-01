Calciomercato Palermo, Gds: “Ranocchia col Modena, attesa Amian. Verde e Soleri…”

Il Palermo si lecca le ferita dopo la sconfitta senza appello al Tombolato contro il Cittadella. Venti minuti scarsi di buon calcio, senza riuscire peraltro a capitalizzare le trame potenzialmente interessanti create dalle parti di Kastrati, non possono di certo costituire oggetto di consolazione- In vantaggio grazie alla solita fragilità difensiva mostrata dai rosa, il Cittadella ha poi vinto con pieno merito, gestendo possesso e ritmi della gara con disinvoltura, marcando una chiara supremazia territoriale, sfruttando la superiorità numerica figlia dell'espulsione di Stulac. Raddoppio di Vita e notte fonda per la squadra di Corini. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla sessione invernale di calciomercato. Ormai ufficiosamente definito l'ingaggio di Filippo Ranocchia. formula del prestito con obbligo di riscatto del cartellino per circa tre milioni più bonus, con l'ex Vicenza che satà a disposizione per la sfida contro il Modena al Barbera. Corini dovrà rinunciare già allo squalificato Stulac e, probabilmente, anche a Coulibaly le cui condizioni restano da valutare in settimana. Palermo che non molla la presa e spera ancora nell'ok di Amian, fortemente allettato dalla prospettiva di raggiungere Thiago Motta a Bologna. Venuti e Barbieri, per caratteristiche, non sembrano costituire i profili idonei alle richieste di Corini nel ruolo. Con lo Spezia si parla anche del cartellino di Soleri e di un possibile scambio con Verde, profilo che non dispiace alla dirigenza rosanero. Sarà il numero 27 rosa a decidere il suo futuro in una settimana che si preannuncia decisiva: non solo lo Spezia alla finestra ma in primis il Modena che resta in forte pressing sull'attaccante pronto a garantirgli maggiore minutaggio.