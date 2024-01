Calciomercato Palermo, bivio Soleri: club lo blinda, veto Corini e pressing Modena…

Il Palermo sembra assumere una posizione piuttosto netta sul futuro di Edoardo Soleri, corteggiato in primis dal Modena ed altri club di B (Edoardo Soleri - 11/01/2024 - Ph. Federico Serra)

Una storia d'amore intensa e tormentata. Fin qui, nei fatti, indissolubile. Eppure costantemente in bilico. L'idillio umano e professionale tra Edoardo Soleri ed il Palermo è messo sistematicamente a dura prova in ogni sessione di calciomercato. Riabbracciatisi forte, con tanto di prolungamento e adeguamento contrattuale, ad un'inezia dall'addio, ka scorsa estate. Quando la serrata corte del Brescia pareva ormai aver fatto breccia nel comprensibile desiderio della boa scuola Roma di acquisire maggiore continuità di impiego ed una centralità nel progetto tecnico. Gratificazione conforme a rendimento e valore assoluto.

Il Palermo che, a denti stretti, stava iniziando a metabolizzare l'idea di dover accettare l'offerta del Brescia per il cartellino del classe 1997, rinunciando, non certo a cuor leggero, al suo irriducibile bomber supersub. Capace di far lievitare, con ardenti briciole e gustosissime porzioni di i partita, una torta farcita da diciotto gol e numerosi assist in settantacinque presenze. Plus e mattatore nella promozione in Serie B della banda Baldini, prezioso jolly, sempre più part-time, giocato da Corini in corso d'opera nell'anno e mezzo disputato fin qui nel torneo cadetto. Tredici presenze in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, due gol, un assist ed il solito contributo tangibile e dirimente, sotto il profilo tecnico, tattico ed agonistico, subentrando dalla panchina nel cuore della contesa. Una sola volta impiegato nell'undici titolare, cinque volte non utilizzato nella rotazione dei cinque cambi a disposizione. La storia è ormai nota: management, area tecnica e allenatore rosanero che stimano in maniera assoluta ed incondizionata l'uomo ed il calciatore, ritenendolo imprescindibile valore aggiunto, nell'attuale dimensione con dosaggio centellinato, nell'ambito del progetto ed ai fini del perseguimento degli obiettivi.

La capacità di impattare in modo talmente istantaneo e veemente il match in corso d'opera, incidendo su ritmo, modalità ed incisività nello sviluppo delle tracce in seno alla proposta offensiva, costituisce una dote decisiva quanto rara. Gol, sponde aeree, assist, copertura della sfera abnegazione e ferocia agonistica, virtù tradotte in pressing, fisicità e predisposizione a contribuire alla fase di non possesso. Peso specifico, forza d'urto e profondità conferite al reparto offensivo, concentrazione mode on in una manciata di secondi, nel tragitto dalla panchina al manto erboso. Da subito sul pezzo, pronto a lasciare una traccia tangibile di sé e sbrogliare in divenire matasse complicate. Atteggiamento sempre e comunque costruttivo. Dentro e fuori dal rettangolo verde. Il sorriso misto alla garra indomita, Edoardo è un gladiatore gentiluomo,che ha fatto innamorare il pubblico del Barbera. Amore totalmente e sentitamente ricambiato.

Comprensibile che possa albergare, nell'ego e nel sano amor proprio del calciatore, la legittima aspirazione giocare di più. Di dimostrare di essere in grado di poter ambire ad un oscar che non sia solo quello, già ampiamente e meritatamente conquistato, del migliore attore non protagonista. Un'onda d'orgoglio che si abissa quotidianamente nell'oceano di sentimenti che lega il ragazzo a Palermo ed il Palermo. Per poi riaffiorare, fisiologicamente, quando numerosi club di Serie B bussano alla porta del sodalizio targato City Group per cercare di accaparrarsi un nuovo e pregiato tassello da incastonare nel proprio mosaico offensivo. Alimentando un dissidio interiore, di emozioni, stati d'animo e pulsioni contrastanti, con cui Soleri ha imparato a convivere e che andrà in stand by soltanto al termine della corrente sessione. Trovando momentanea quiete, almeno fino alla prossima estate.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Modena resta il club che ha mosso i passi più concreti, con l'originaria manifestazione di interesse del ds emiliano Vaira palesata al management del club di viale del Fante (LEGGI QUI), ed un pressing costante che cresce progressivamente di intensità sull'onda della stima del tecnico Bianco per l'attaccante romano e dell'intera area tecnica dei canarini che puntano ai playoff. Pisa, Spezia e Bari restano sullo sfondo, defilato il Brescia, ma il Modena è decisamente in pole position, in un' eventuale sprint per l'acquisizione del cartellino dell'ex Padova, qualora le strade del Palermo e di Soleri dovessero dividersi. Ipotesi che il club di viale del Fante non prende, ad oggi, minimamente in considerazione. Proprio in ragione di valore assoluto e peculiarità di Soleri, il Palermo avrebbe blindato il numero 27, con annesso veto alla cessione da parte del tecnico Corini, il quale non intende privarsi del contributo dell'attaccante romano nella corsa della compagine rosanero verso la Serie A. Nel labile, mutevole ed effimero circo del calciomercato, tutto può cambiare a stretto giro di posta, ma, allo stato attuale, la posizione della società di viale del Fante pare piuttosto perentoria sul tema.

