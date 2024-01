Calciomercato Palermo, Gds: “Modena su Soleri, under in mediana. Pierotti e Caso…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione attuale in casa Palermo relativamente al calciomercato di gennaio. Priorità sempre il reperimento di un laterale basso di destra per il club targato City Football Group, con Mateju e Buttaro in lista di partenza e varie opzioni al vaglio di dirigenza ed area tecnica nel ruolo. Le opzioni Diakite e Dickmann non sembrano essere particolarmente calde né in cima alle gerarchie della società siciliana, almeno al momento. Idem l'ipotesi Lorenzo Venuti, per il cui cartellino è stato effettuato un semplice e datato sondaggio poi rimasto tale. A centrocampo potrebbe arrivare un profilo under di qualità per potenziare ulteriormente un reparto ritenuto già completo e ben assemblato. Soleri continua a destare l'attenzione di numerosi club di Serie B, il Palermo non vcrrebbe tendenzialmente privarsi del numero 27 ma le pretendenti al cartellino della boa ex Roma sarebbero davvero diverse nel campionato cadetto. Oltre a Pisa e Catanzaro, ecco irrompere il Modena che ha bussato con insistenza alla porta di viale del Fante. Il legame dell'attaccante romano con la piazza ed i colori rosanero è noto, ma la voglia di giocare con maggiore continuità potrebbe costituire un fattore significativo in questa sessione di mercato. In avanti nessun sondaggio o mossa concreta per Giuseppe Caso, il profilo di Santiago Perotti monitorato, ma altri profili in cima alle preferenza dello scouting della holding inglese di proprietà araba. Zerbin cambierà maglia ma vuole restare in Serie A, sullo sfondo resta Sansone attualmente in forza al Lecce.