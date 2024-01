Palermo, Taibi: “Rinaudo sa cosa fare al calciomercato. Corini e big in rosa…”

"Il Palermo è un'ottima squadra, amalgamata bene e guidata da un ottimo tecnico. il mercato di gennaio non è mai semplice, ma Rinaudo ed il suo staff, dopo le diciannove gare del girone d'andata, sanno perfettamente dove e come intervenire. Bisogna comprendere se sia il caso di cambiare qualcosa o meno, di solito quando si punta a vincere si puntella un'intelaiatura già di livello con due o tre innesti mirati e funzionali alle esigenze dell'allenatore. Un po'come ha fatto il Frosinone nello scorso torneo cadetto, quando era già primo ed ha ulteriormente ottimizzato la rosa a disposizione di Grosso con quattro operazioni in entrata. Sessione invernale non semplice. In B chi ha i top player se li tiene stretti, si può puntare su qualche profilo di A che non trova spazio ed è disposo a scendere di categoria pur di giocare con continuità. Il club rosanero è una società importante, una piazza che, nel bene e nel male, trascina e ti dà moltissimo quando chiaramente hai bisogno. In meno probabilmente, c'è la pressione di dover vincere praticamente a tutti i costi. A luglio è importante prendere giocatori abituati a vincere in questa categoria e di grande esperienza, come Lucioni e Ceccaroni, elementi che ti possano spostare gli equilibri come Insigne e Di Francesco in crescita nelle ultime settimane. Anche Di Mariano, che non è al top della condizione in questo momento, è un giocatore importante che ha tutte le carte in regola per incidere in questo torneo cadetto. Parma, Venezia, Cremonese, Palermo e Como se la giocheranno alla pari fino alla fine. La squadra di Corini lotterà fino in fondo per la promozione in Serie A".