Calciomercato Palermo, GdS: “Asse Spezia, scambio Soleri-Verde. Valente in C….”

Il Palermo FC, secondo l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, farà solo pochi ma buoni movimenti di mercato nel corso della sessione invernale. L'obiettivo è puntellare l'organico che, complessivamente, ha fatto un buon girone di andata chiudendo a sole tre lunghezze dalla promozione diretta. L'affare più importante è in via di definizione: Filippo Ranocchia, centrocampista classe '01, è in arrivo dalla Juventus. L'ex Monza firmerà un contratto quinquennale a cifre di un certo tipo. Con l'attuale giocatore dell'Empoli, il club di Viale del Fante avrà un reparto nevralgico, ancora di più, di tutto rispetto, composto da elementi duttili e di spessore. La situazione più delicata riguarda Edoardo Soleri, attaccante classe '96. Il giocatore potrebbe puntare a maggiore spazio e piace a diversi club di Serie B, con il Modena in pole position. I rosanero, però, non vogliono privarsi della boa offensiva scuola Roma a cuor leggero. In caso di partenza, il Palermo potrebbe trattare per lo scambio con un altro attaccante, come Daniele Verde dello Spezia. Anche Nicola Valente, esterno d'attacco ex Carrarese, potrebbe lasciare il Palermo. Il giocatore piace al Cesena e soprattutto all'Avellino in Lega Pro. Tra Palermo e Spezia c'è anche la trattativa per Kelvin Amian, terzino destro francese. Il giocatore piace molto al Bologna, che però lo vuole in prestito. Il Palermo resta alla finestra e spera di poterlo acquistare. Sullo sfondo ci sono anche Venuti del Lecce, Barbieri del Pisa e Di Pardo del Cagliari.