Cittadella-Palermo, rosanero imbattuti al Tombolato, 3-3 l’ultima volta. I precedenti

I precedenti tra Cittadella e Palermo allo stadio “Pier Cesare Tombolato". Dal 2002, 2 vittorie dei rosanero e 2 i pareggi

Rosanero che vogliono continuare la striscia di risultati utili e consecutivi. Nelle ultime quattro partite, due successi e due pareggi che hanno alimentato nuovamente i sogni promozione della tifoseria del capoluogo siciliano. Veneti, a loro volta imbattuti da cinque turni e attualmente quinti sopra Pigliacelli e compagni di un punto. Obiettivo continuare a sognare quello dei granata, che nonostante presentino uno degli organici meno costosi dell'intera categoria, competono ai vertici della stessa. Questo e tanto altro il match del sabato del ventesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Cittadella di Edoardo Gorini e il Palermo di Eugenio Corini. Il match è in programma oggi, sabato 13 gennaio, allo stadio "Pier Cesare Tombolato" alle ore 14:00.

I PRECEDENTI

Cittadella e Palermo si affrontano per la quinta volta allo stadio "Pier Cesare Tombolato". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, due successi rosanero e due i pareggi.

CITTADELLA-PALERMO 0-2 (SERIE B 2013/2014)

Quella stagione i tifosi rosanero la ricordano bene essendo quella del ritorno in massima serie dopo solo una stagione in Serie B. Nella sfida contro il Cittadella, i siciliani vinsero con il punteggio di 0-2. Inizio importante dei veneti che vanno vicini al vantaggio al 18' con il tiro di Djuric. Siciliani che rispondono con Belotti, schierato in quell'occasione con Hernandez, che impegna seriamente Di Gennaro. Ancora il portiere di proprietà dell'Inter si rende protagonista di una doppia parata. Nel finale di match salvataggio sulla linea di Andelković . Match che si sblocca al 57' grazie al colpo di testa di Pisano che fa impazzire il settore ospiti. Al 90' l'uruguaiano si inventa un colpo clamoroso con una super girata e raddoppia definitivamente il parziale.

CITTADELLA-PALERMO 0-0 (SERIE B 2017/2018)

Nella stagione della retrocessione e quindi del ritorno in cadetteria del Palermo, la sfida contro i granata terminò con il risultato di 0-0. Match privo di grande emozioni. Rosanero che furono costretti a due cambi nella prima mezz'ora di gioco. Partita che non passerà alla storia per lo spettacolo.

CITTADELLA-PALERMO 0-1 (SERIE B 2018/2019)

Nell'ultima stagione tra i professionisti, l'U.S. Città di Palermo sconfisse il Cittadella al Tombolato. Inizio importante dei granata che si rendono molto pericolosi soprattutto con Panico. Nel finale della prima frazione di gioco Trajkovski non riesce a centrare la rete. Inizia la ripresa e i veneti colpiscono due pali nel giro di trenta secondi. Perdono palla i padroni di casa e in ripartenza Falletti segna il gol vittoria. Nel finale ci provano gli uomini di Venturato ma non riescono a pungere Pomini.

CITTADELLA-PALERMO 3-3 (SERIE B 2022/2023)

Stagione del ritorno del Palermo in Serie B dopo il fallimento e prima dell'era City Football Group. Nella sfida contro i veneti allenati da Gorini, i rosanero non andranno oltre allo spettacolare 3-3, figlio di un match ricco di emozioni. Inizio importante dei granata che al 3' passano subito in vantaggio con bomber Maistrello. Continuano a spingere gli uomini di Gorini che raddoppiano su calcio di rigore grazie ad Antonucci. Rispondono i rosanero con Verre che viene atterrato in area e dopo il consulto al Var gli viene assegnato il penalty, stavolta ai siciliani. Dopo i vari errori di Brunori, la responsabilità la prende Di Mariano che non sbaglia e accorcia le distanze. Nel finale della prima frazione di gioco, il capitano dei rosanero si inventa un eurogol in acrobazia pareggiando i conti. Nella ripresa, come nel primo tempo, iniziano meglio i padroni di casa che però non segnano. La squadra di Corini, quest'ultimo espulso nella prima frazione, la ribalta con Di Mariano che sigla la sua prima doppietta con la maglia della sua città natale. Passano pochi minuti e ancora Maistrello sigla il 3-3 finale. Espulso capitan Branca al 85.

