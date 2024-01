Corriere dello Sport: “Palermo e Corini, qualcosa che non funziona. Perplessità…”

Ali tarpate ogniqualvolta sembra si possa spiccare il volo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport propone un'analisi globale sull'anno e mezzo di gestione Corini sulla panchina del Palermo. Il noto quotidiano sportivo nazionale evidenzia le criticità perpetrate dalla squadra rosanero, attanagliata da limiti e discontinuità che sembrano cronicizzarsi nel corso delle settimane. Un'identità che appare e scompare, errori tecnici individuali e collettivi che si reiterano, una compagine che non riesce a compiere mai il salto di qualità nel momento decisivo, zavorrata da prestazioni deludenti anche da parte di giocatori dal curriculum acclarato ed invidiabile per gli standard della categoria. Uno sviluppo tattico e mentale che appare sempre incompleto ed incompiuto, che si arena sistematicamente quando c'è da compiere lo step in avanti decisivo, confermando e corroborando gli apparenti progressi. Ancora una volta esame di maturità steccato nel match delicato in chiave playoff contro il Cittadella, quando sembrava vi fossero tutte le premesse giuste e le condizioni ideali per riprendere una marcia spedita dopo l'altalenante e controverso girone d'andata. Lo slancio psicologico dei quattro risultati utili consecutivi, il recupero alla causa di giocatori importanti, la ritrovata fiducia dei tifosi che ancora una volta hanno riempito il settore ospiti del Tombolato, garantendo calore e supporto alla squadra e restando profondamente delusi da risultato e prestazione. Sei sconfitte in venti gare sono decisamente troppe per coltivare realisticamente ambizioni di vertice, gli episodi hanno sicuramente inciso, vedi occasione del pari fallita da Brunori ed espulsione di Stulac, ma è proprio mollezza e passività con cui la squadra subisce questa inerzia negativa che lascia dedurre che ci sia davvero qualcosa che non funzioni.