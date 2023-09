SPAL-Perugia, le probabili formazioni: big match di C al ‘Mazza’. C’è Antenucci

Decisivo all'ottenimento dell'intera posta in palio, quanto successo al minuto 54'. Prima il gol di Sylla annullato per fallo dello stesso su Arena poi, sul ribaltamento di fronte, cross di Siligardi dalla destra per Antenucci che manca il pallone, alle sue spalle tocco sfortunato di Tonucci che spiazza Neri e consegna la gara ai biancazzurri.

Domenico Di Carlo, tecnico della SPAL, ha presentato - in sede di conferenza stampa - la sfida di questa sera, contro il Perugia di Francesco Baldini. L'ex allenatore di Chievo Verona e Pordenone tra le altre, ha toccato diversi temi interessanti. Dalla sosta, al focus sul club umbro. Dalla prestazione contro la Vis Pesaro, al commento sulla tifoseria del Paolo Mazza. Finendo con indisponibilie dubbi di formazione.

In vista del match contro il Perugia, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal mister di Cassino. Davanti a Del Favero, Arena e Valentini dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Bruscagin e Tripaldelli gli esterni bassi indiziati sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Parravicini nelle vesti di playmaker, potrebbe guidare un centrocampo completato dagli intermedi Carraro e Maistro. Siligardi e Dalmonte larghi andrebbero a formare il tridente con Antenucci terminale offensivo. Si prospetta un turno di riposo per il giocatore di proprietà del Palermo, Patryk Peda, rientrato a corto di energie dall'esperienza con la Polonia U21.

Due punti ottenuti nel primo bis di sfide di C, tenui ma costanti segnali di crescita in termini di intensità e gioco. Il Perugia ha mostrato contro il Pescara: spirito propositivo, carattere, un embrione di maggiore coralità ed incisività nello sviluppo di una fase offensiva che resta comunque asfittica e decisamente migliorabile sotto l'aspetto della concretezza. Tema trattato e portato avanti, al netto del solo solo gol siglato tra il debutto di Lucca e l'uno a uno del "Curi" contro la banda di Zeman, nonostante la discreta mole di occasioni da rete prodotte.

Tra le mura umbre, il Pescara ha rischiato di vincere la partita, ma il Perugia ha fatto di tutto per non perderla, una volta andato in svantaggio. Il gol su punizione di Damiano Cancellieri all'ottantaquattresimo è stato il giusto premio agli sforzi del Grifo. Quindi, un altro punto per la squadra di Francesco Baldini e la testa proiettata al match di questa sera, al "Paolo Mazza" contro la SPAL.

Il tecnico biancorosso, ha presentato - in sede di conferenza stampa - la sfida odierna, contro la compagine di Domenico Di Carlo. L'allenatore di Massa ha toccato diversi punti, sui quali riflettere. L'ex Vicenza e Catania, tra i tanti argomenti, si è soffermato sugli aspetti da migliorare: dalla maggiore compattezza al concedere meno contropiedi potenzialmente letali all'avversario. Parola chiave di Baldini, l'equilibrio!

A poche ore dalla trasferta di Ferrara, questo dovrebbe essere l'undici titolare pensato dal mister toscano. Davanti ad Adamonis, Angella e Vulikic dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Mezzoni e Cancellieri gli esterni bassi indiziati sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Bartolomei nelle vesti di playmaker, potrebbe guidare un centrocampo completato dagli intermedi Kouan e Iannoni. Ricci e Lisi larghi andrebbero a formare il tridente con Matos falso terminale offensivo. Occhio anche all'opzione 4-2-3-1, con la rimozione di un centrocampista e l'inserimento del neo arrivato Federico Nahuel Vazquez al centro dell'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI Spal (4-3-3): Del Favero; Bruscagnin, Arena, Valentini, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi, Antenucci, Dalmonte. All.: Di Carlo.

Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Iannoni; Ricci, Matos, Lisi. All.: Baldini.

