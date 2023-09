PSG-Nizza, le probabili formazioni: Mbappé contro Diop. Ok Marquinhos e Skriniar

Il Nizza era reduce da tre pareggi consecutivi prima di chiudere questa porzione di campionato a ridosso della sosta dettata dagli impegni delle Nazionali con un successo casalingo contro lo Strasburgo per 2-0. La formazione rossonera è salita a quota sei punti e vuole continuare la propria scalata verso una posizione alle prossime coppe europee. In avanti Farioli è orientato a confermare Diop. Il Nizza ha recentemente accolto Salvatore Sirigu, ex tra le altre proprio del PSG, ma il suo tesseramento non è ancora stato ufficializzato.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). Disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, la piattaforma live e on demand di Sky.