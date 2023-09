Venezia-Spezia, probabili formazioni: Vanoli con Pohjanpalo, Elia favorito su Verde

A caccia dei tre punti. Alle ore 20:30, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", il Venezia ospiterà lo Spezia nel match che aprirà la quinta giornata del campionato di Serie B. Se i padroni di casa non hanno ancora perso, battendo Como e Sampdoria, oltre ai pareggi contro Cosenza e Cittadella, gli aquilotti cercano la svolta dopo un avvio tutt'altro che positivo. Dopo il pari per 3-3 ottenuto contro il Sudtirol, gli uomini di Massimiliano Alvini hanno perso - infatti - contro il Catanzaro per 3-0 e contro il Como per 1-0.