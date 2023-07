Palermo, Elia: “Speravo di tornare. La mia sul mercato rosanero” E sul futuro…

"Sono tornato normale. Sto bene. L’infortunio è arrivato in un momento inaspettato, i primi mesi sono stati veramente duri. Ora mi sento come nuovo. Ritorno al Palermo? Speravo di tornare. Poi non li ho più sentiti quindi immagino che la società abbia fatto altre scelte. Per come avevo finito durante l’anno e per come avevo sentito il mister e i direttori pensavo di rimanere. Però questo è il calcio: sono carico per ricominciare. Voglio andare una piazza dove posso dimostrare il valore. Arrivo da due anni in squadre che cercavamo promozioni o playoff. Quest’anno l’idea è andare ancora in un club ambizioso per puntare a cose importanti. Serie B dello scorso anno? Un campionato tosto, complicato. E ogni anno la B riserva molte sorprese. Palermo e il sogno playoff? Se all’inizio ci avessero detto che avremmo lottato per i playoff fino all’ultima giornata ci avremmo messo la firma. Poi il calcio regala sorprese, la palla è rotonda. C’è stata delusione per l’anno scorso, ma sul mercato il Palermo sta facendo cose importanti. Mi sto allenando al centro Perform, non so cosa accadrà. La certezza è che sto bene, questi mesi mi hanno fortificato mentalmente e fatto lavorare su tanti aspetti su cui durante una stagione non puoi concentrarti. Come mi sento? Rigenerato."