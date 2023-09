Spal, Di Carlo: “Prati-Cagliari? In B giocava subito, Palermo presto top in A…”

Oggetto del desiderio in sede di calcio mercato estivo, Matteo Prati è stato a lungo conteso da Cagliari e Palermo in questa sessione della campagna trasferimenti. Talento cristallino e di straordinaria prospettiva, playmaker dal piede sopraffino e dalla ricercata visione di gioco, il classe 2003 ha già dimostrato personalità e intelligenza calcistica da predestinato. Prima scalando le gerarchie tecniche e prendendo in mano le redini del centrocampo estense in Serie B, poi guidando l'Italia Under 20 di Nunziata fino alla finale del Mondiale di categoria disputato in Argentina. Palermo che aveva già raggiunto nel dettaglio l'intesa con la Spal per l'acquisto dell'intero cartellino dell'ex Ravenna, sulla base di 5 milioni più una serie di bonus ed una percentuale in caso di futura rivendita da riconoscere al club ferrarese. Spal e club rosanero erano già allo scambio dei documenti ma, la volontà del calciatore e l'asfissiante pressing del Cagliari hanno ribaltato un epilogo che pareva ormai scontato o quasi. Alla fine, il ragazzo ha ceduto all'appeal della Serie A ed al carisma di un totem della panchina su scala mondiale come Claudio Ranieri, ed il club sardo con un cospicuo rilancio sul filo di lana ha chiuso l'operazione. L'attuale tecnico della Spal, Domenico Di Carlo, ex calciatore rosanero, si è così espresso sul tema ai microfoni di Telestense.