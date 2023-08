Lecco in Serie B, Di Nunno: “Vinto sul campo, chiederemo i danni al Perugia”

Le dichiarazioni del presidente del Lecco dopo la sentenza: "Per il mercato siamo al lavoro, abbiamo fatto richiesta per avere una proroga".

"È finita finalmente questa storia. Ora vediamo se possiamo chiedere i danni al Perugia, mi informerò - ha dichiarato il presidente del Lecco Paolo Di Nunno, intervistato ai microfoni de 'LaCasaDiC' dopo la sentenza definitiva -. Noi abbiamo vinto sul campo, ci siamo meritati la Serie B e non siamo andati a intrometterci come ha fatto il Perugia. Stiamo lavorando da tempo per lo stadio, per il mercato siamo al lavoro. Abbiamo fatto richiesta per avere una proroga. Ora finalmente si è chiusa questa vicenda e si pensa solo alla prossima stagione".