Serie B, Venturato: “Parma tra le più forti, Catanzaro rivelazione. Il Palermo…”

"Il Palermo è una squadra che ha costruito una rosa all’altezza per giocarsi il campionato, insieme con il Parma, il Venezia, la Cremonese e lo Spezia, anche se non è partito benissimo dal punto di vista dei risultati. Sulla carta queste squadre sono quelle che hanno ambizione di salire in A". Lo ha detto Roberto Venturato, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Fra i temi trattati dal tecnico originario di Atherton anche la sfida tra Catanzaro e Parma, in programma domenica 17 settembre, alle ore 16:15, allo Stadio "Nicola Ceravolo". Ma non solo...