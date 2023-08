Perugia, Lecco riammesso in B: Santopadre pronto al ricorso al Consiglio di Stato

Un passo verso la definizione dei ranghi del prossimo torneo di Serie B quello della riammissione del Lecco, anche se la Federcalcio ha deciso di aspettare il Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa, che dirà l’ultima parola il 29 agosto. Intanto però il club del patron Di Nunno riconquista il posto meritato sul campo. D'altro canto, adesso il club scontento è il Perugia. La società di Massimiliano Santopadre - secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" - è già pronto a fare un nuovo ricorso, questa volta all'organo di rilievo costituzionale, per contestare la decisione del TAR e difendere la propria posizione per tornare il prossimo anno a competere nel torneo cadetto, nel quale è arrivato diciottesimo (retrocesso in C) al termine della passata stagione.