Calciomercato Palermo, Corriere dell’Umbria: “Santoro lontano da Perugia, rosa vicini”

L'edizione odierna del "Corriere dell’Umbria" riassume la situazione legata al calciomercato in entrata in casa Palermo. Focus in particolare sul centrocampo.

Con Lecco e Triestina che sondano il terreno per Broh, anche se non sono ancora giunte offerte ufficiali, e club alabardato che monitora con attenzione Damiani, la società di viale del Fante vaglia il profilo di Santoro del Perugia, palermitano e giocatore bandiera per i suoi trascorsi nel settore giovanile rosanero. Secondo il noto quotidiano umbro, i rosanero targati City Football Group sarebbero vicini al giocatore cresciuto nel settore giovanile del club del capoluogo siciliano, attualmente retrocesso in Serie C con la società del patron Santopadre.