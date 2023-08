Calciomercato Palermo, ok Soleri: Valencia, Brescia e nuovo contratto. La verità…

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Soleri firmerà nei prossimi giorni il prolungamento del contratto con il club di Viale del Fante, che fisserà la nuova scadenza a giugno 2026. Accordo che prevede l'adeguamento dell'ingaggio dell'attaccante in linea con i parametri standard del nuovo ed ambizioso corso targato City Football Group. Incremento della parte fissa integrato da una serie di bonus legati ad obiettivi individuali, numero di gol realizzati, e collettivi, subordinati ad un'eventuale promozione in Serie A della squadra di Corini.Fumata bianca che legittima la volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura professionale in maglia rosanero, desiderio preminente e prioritario in un frangente in cui è stato al centro di numerosi potenziali intrecci in chiave calciomercato. I sondaggi di Reggiana e Pisa, il concreto interessamento del Sudtirol, il veemente ed asfissiante pressing del Brescia di Cellino e Castagnini. Scenari di mercato reali e tangibili, che non hanno mai scalfito la posizione dell'ex Padova, profondamente legato a piazza e club rosanero, seppur ragionevolmente lusingato dalla corte serrata di numerose pretendenti pronte a garantirgli centralità nel progetto tecnico e lauti contratti pluriennali. Il Palermo ha gestito con oculatezza e lucidità la spinosa vicenda, consapevole del valore trasversale del calciatore e dell'uomo unitamente al peso specifico del classe 1997 in seno al gruppo guidato da Eugenio Corini. Convinzione corroborata incontrovertibilmente nel corso del ritiro estivo svolto dalla squadra rosanero in Trentino. Duttilità tattica nell'ambito del comparto avanzato, fisicità, intensità ed abnegazione nell'interpretazione del ruolo.

Terminale offensivo abile nel gioco aereo, prezioso nel giocare di sponda e alzare il baricentro della squadra, fondamentale in pressing sui difensori avversari e nel creare varchi per gli inserimenti dei compagni. All'occorrenza anche estremo del tridente, dotato di gamba, sagacia e poderosa progressione, Soleri si contraddistingue per la ferocia mentale e la capacità di impattare al meglio le gare in corso d'opera, incidendo sensibilmente su quadro tattico e indirizzo del match.

Conferma che non ha alcuna correlazione con il mancato arrivo alla corte di Corini di Diego Valencia, le cui basi sono state concretamente gettate lo scorso 3 agosto, alla viglia dell'ultima amichevole del Palermo contro il Trento di Tedino.

Un summit cordiale tenutosi a Pinzolo tra l'entourage del calciatore ed il binomio manageriale del club targato City Football Group composto da Riccardo Bigon e Leandro Rinaudo, in cui le parti hanno trovato il punto di convergenza, sancendo di fatto una volontà comune. Adeguamento e prolungamento del contratto che certifica la fiducia e la stima del Palermo nei confronti del calciatore, unitamente a legittimare una gratificazione per la dedizione e la qualità del contribuito fornito sul rettangolo verde alla causa rosanero.

Soleri è pronto a lavorare con massima professionalità ed il consueto entusiasmo, per scalare le gerarchie tecniche e ritagliarsi il suo spazio in un reparto offensivo altamente competitivo, che verrà probabilmente impreziosito da un ulteriore arrivo di livello nell'attuale sessione estiva di mercato. Il Brescia, pronto a mettere sul piatto quasi settecentomila euro per il cartellino dell'attaccante, con tanto di triennale al ragazzo, dovrà virare su un altro obiettivo. Dialogo e trattativa tra le dirigenze tra i due club non sono di fatto mai partiti, in ragione della posizione ufficiale del Palermo che ha reiteratamente definito Soleri un giocatore non sul mercato. Soleri edil Palermo pronti a continuare insieme, una volta completato l'iter procedurale e burocratico del caso, l'intesa già raggiunta nella sostanza verrà formalizzata e resa ufficiale. Nell'auspicio che Edoardo possa regalare ancora soddisfazioni e gol pesanti al pubblico rosanero che lo ha da tempo eletto a proprio beniamino, magari conquistando la sua seconda promozione con la maglia del Palermocucita sulla pelle.