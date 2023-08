Palermo, GdS: “Lunedì il giorno di Valencia. Stallo Brescia-Soleri e dubbi Morutan”

Ecco il nuovo attaccante. Diego Valencia , approderà ufficialmente in rosanero con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in A e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, dalla Salernitana di Iervolino , lunedì sette agosto. La società campana libera uno slot da extracomunitario, il Palermo accoglie un prospetto giovane e di valore per la Serie B , terzo giocatore cileno della storia dopo Pinilla e Labrin . Valencia , soprannominato " El Pollo " dagli amici per la sua esuberanza ha come idolo il fuoriclasse inglese del Tottenham , Harry Kane . Ha iniziato la sua carriera da trequartista, poi terminale offensivo, quindi attaccante esterno. Rapido, dinamico e dotato di buona statura e ottima capacità nel gioco aereo, rappresenterà, probabilmente, una pedina importante nello scacchiere tattico di Eugenio Corini .

Se l'ex Univesidad Catolica raggiungerà a Veronello la squadra targata City Football Group, c'è un altro che potrebbe lasciare. Edoardo Soleri, attaccante innamoratissimo di Palermo e del Palermo FC rischia di non proseguire la sua favola in rosanero, a partire da questa sessione estiva di mercato. Sullo sfondo (come raccontato da Mediagol.It in esclusiva) ci sono il Brescia di Cellino e l'ex ds del Palermo, Renzo Castagnini, spettatori molto interessati della vicenda. Se il futuro di Soleri dovesse essere lontano dal capoluogo siciliano, il club lombardo, che confida nel ripescaggio in Serie B è pronto a formulare un'offerta al tavolo di Leandro Rinaudo per acquisire a titolo definitivo il cartellino del terminale offensivo scuola Roma, con tanto di contratto triennale e garanzia di centralità nel progetto tecnico all'attaccante. D'altro canto, senza l'annuncio ufficiale di Valencia - secondo la sottolineatura del "Giornale di Sicilia" - la trattativa tra Brescia e Soleri è in stallo.