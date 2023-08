TRENTO-PALERMO 0-3, LE PAGELLE: VERO STULAC, VASIC GOL. BRUNORI E INSIGNE OK

PIGLIACELLI - 6 Voto assegnato in base al corretoo svolgimento dell'ordinaria amministrazione ed alla consueta abilità nel gestire con i piedi il giropalla nel primo possesso. Il Trento non tira mai verso la porta rosanero e lui ammira i progressi dei compagni.

LUCIONI - 6 Il solito leader, poco sollecitato dagli avanti del Trento, che governa il reparto in scioltezza. Letture acute, senso della posizione, ordine nell'avviare la circolazione della sfera dal basso, guida con personalità ed autorevolezza i compagni in un pomeriggio tranquillo.

CECCARONI - 7 Per essere adattato nel ruolo di quarto basso a sinistra, le sue performances sono più che positive. Presente, attento ed ordinato in fase di non possesso, spinge come può e si sovrappone a tempo, nonostante non sia propriamente nelle sue corse. Stacca imperiosamente sul cambio di fronte di Stulac, incornando sul secondo palo da bomber consumato.