Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Morutan, intrigo tra Pisa e Palermo”

Idea nuova per il Palermo FC di Eugenio Corini. Il managment rosanero ha chiesto informazioni per Olimpiu Morutan, giocatore del Galatasaray che nella scorsa annata agonistica di Serie B ha giocato in prestito al Pisa

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulle future mosse di calciomercato del Palermo FC nel reparto offensivo. L'approdo di Diego Valencia , jolly offensivo cileno classe 2000, prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana , non sarà l'ultimo volto nuovo nell'attacco di Corini . Con il futuro di Edoardo Soleri ancora in bilico e da definire, la dirigenza rosanero ragione su soluzioni diverse, che possano alzare cifra tecnica, gamma di opzioni e tasso di imprevedibilità in seno alla compagine siciliana.

La rosea sottolinea come negli ultimi giorni, management ed area tecnica del club targato City Football Group, stiano monitorando il profilo del trequartista romeno Olimpiu Morutan. Cartellino di proprietà del Galatasaray, ultima stagione disputata con la maglia del Pisa in Serie B per il classe 1999, in cui il ragazzo si è ben comportato mettendo a segno sei reti e fornendo ben otto assist vincenti ai compagni. La società turca lo valuta circa cinque milioni e mezzo di euro, cifra che ha spaventato e portato il club del patron Alexander Knaster a defilarsi dalla corsa al giocatore in un primo momento. Tuttavia, ieri, la stessa compagine nerazzurra è tornata all’attacco per l'ex FCSB e adesso appare favorita. Il calciatore rumeno, nella nuova stagione agonistica 2023/24 ha già disputato ben due spezzoni di gare ufficiali, in Champions League, nei preliminari, contro lo Zalgiris (andata e ritorno) per un totale di 29' minuti. D'altro canto, il procuratore di Olimpiu ha già confermato il suo addio ai colori giallorossi, aprendo uno spiraglio importante ad un suo ritorno in Italia.