Finisce 0-3 l'ultima amichevole del Palermo in ritiro in Trentino Alto-Adige. I rosanero calano il tris contro il Trento di Bruno Tedino, dopo il pari rimediato la scorsa domenica contro il Legnago. In gol Ceccaroni, Vasic e Brunori, buona prestazione per l'intero undici di Eugenio Corini.