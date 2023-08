Calciomercato Palermo, GdS: “Rinaudo su Rivas e Di Chiara. Verre-Pirlo e Attys…”

Per l'esterno e nazionale honduregno della Reggina, Rigoberto Rivas, la strada si fa potenzialmente in discesa dopo la bocciatura al Tar del club calabrese che crea le premesse per il probabile svincolo d'ufficio di tutti gli attuali tesserati in casa amaranto. Il Palermo aspetta paziente, ma Rinaudo adesso dovrà adesso decidere se stringere i tempi sul classe 1998, o vagliare altre opzioni nel ruolo, vista l'importante concorrenza della Sampdoria. Discorso analogo per un altro calciatore della squadra guidata da Filippo Inzaghi, monitorato per il ruolo di terzino sinistro, ovvero Gianluca Di Chiara. Il palermitano è considerato profillo valido e affidabile in categoria, ma non la prima scelta. Inoltre, sull'ex Benevento, pare esserci il forte interesse del Parma di Fabio Pecchia, altra big della categoria.