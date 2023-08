Calciomercato Palermo, GdS: “Soleri apre il valzer delle uscite. Broh verso il Lecco”

Il Brescia ha puntato con decisione l'attaccante scuola Roma, con il club lombardo che confida nel ripescaggio in Serie B. "Rondinelle" pronte a formulare un'offerta al tavolo di Leandro Rinaudo per acquisire a titolo definitivo il cartellino del terminale offensivo scuola Roma, con tanto di contratto triennale e garanzia di centralità nel progetto tecnico all'attaccante. Contratto di tre anni, come sottolinea il quotidiano, con il costo del trasferimento che frutterebbe un milione di euro alle casse del club di Viale del Fante. Soleri ha messo a segno quattro reti nella passata Serie B, risultato più decisivo nella seconda parte di stagione. In Serie C, invece, le sue migliori fortune: dodici gol realizzati e tutti da subentrato. Il classe 1997 si è sempre distinto per spirito di sacrificio e vis agonistica, caratteristiche che gli sono servite per fare breccia nel cuore della tifoseria rosanero, senza dimenticare anche la recente rete messa a segno in amichevole contro il Bologna in extremis tramite una splendida rovesciata. Il suo passaggio in Lombardia potrebbe essere una questione di giorni, se non di ore, mentre parallelamente il Palermo si prepara ad accogliere Diego Valencia, attaccante cileno che vestirà la maglia rosanero arrivando in prestito dalla Salernitana.