Palermo, GdS: “Morutan resta l’obiettivo principale. Anche l’ex Santoro nel mirino”

Il Palermo ha concluso il proprio ritiro estivo in Trentino-Alto Adige e si sta preparando per il primo impegno ufficiale della stagione in programma il 12 agosto contro il Cagliari di Claudio Ranieri. L'edizione odierna della Giornale di Sicilia di concentra invece sui temi di calciomercato in casa rosanero, puntando i riflettori sulla zona nevralgica.

La priorità della dirigenza rosanero al momento sarebbe Olimpiu Morutan, rivelazione nella passata annata con il Pisa. Il rumeno nasce come esterno d'attacco ma ha più volte ricoperto il ruolo di trequartista ed è in grado di occupare qualsiasi ruolo a centrocampo. Tuttavia, in questa trattativa emergono alcune difficoltà: Il valore di circa cinque e mezzo/sei milioni non spaventa la società targata City Football Group, ciò che porta riflessione è il ruolo nel quale schierarlo. Non essendo una vera e propria ala, nel 4-3-3 di Corini rischierebbe di stonare.