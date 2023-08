Reggina, Cionek saluta: “Tanti momenti belli, altri complicati. So che non mollerete”

I calciatori della Reggina non riprenderanno gli allenamenti nei prossimi giorni. Questa la decisione al seguito del responso del TAR da parte dei componenti della squadra che sono dunque alla ricerca di nuove avventure in vista della prossima stagione, pronti ad accasarsi a parametro zero. Tra questi c'è anche Thiago Cionek, ex difensore del Palermo, pronto anche a scendere di categoria andando a scegliere una piazza calda come quella di Avellino. Il difensore polacco di origini brasiliane ha salutato tramite il proprio profilo Instagram il popolo amaranto:

"Vorrei ringraziare il popolo calabrese per la accoglienza e il supporto in queste tre anni. Ringrazio quelli di Reggio e tutti quelli che vivono in altre città di Italia e che ad ogni trasferta erano in tanti a sostenerci ovunque andavamo a giocare. 3 stagioni, 91 partite combattute con tanta lotta e sudore. Abbiamo vissuti insiemi momenti belli e complicati sia in campo che fuori, però insiemi riuscivamo sempre a raggiungere gli obiettivi fissati. Porterò con me tanti belli ricordi. Auguro alla Reggina che nel suo percorso possa trovare persone che amano questi colori come voi amate. Un ringraziamento speciale al direttore Taibi che mi ha portato, al mister Inzaghi e ai suoi collaboratori e a tutti quelli che hanno fatto parte di questo mio percorso, tutti gli allenatori, fisioterapisti, magazzinieri, i team manager (specialmente il nostro Massimo Bandiera), i personale della mensa e della cura dei campi, segretari e tutti quanti che hanno fatto parte di questa storia. Vi auguro Forza e coraggio per il futuro che verrà. So che non mollerete! Un saluto a tutti".