Reggina, ecco i primi a salutare. Canotto: “Nulla da rimproverarmi. Sempre nel cuore”

I calciatori della Reggina non riprenderanno gli allenamenti nei prossimi giorni. Questa la decisione al seguito del responso del TAR da parte dei componenti della squadra che sono dunque alla ricerca di nuove avventure in vista della prossima stagione, pronti ad accasarsi a parametro zero. Arrivano quindi i primi saluti da parte dei componenti della formazione amaranto, tra cui quelli di Luigi Canotto. L'attaccante aveva messo a segno quella rete in extremis che aveva consegnato la qualificazione ai playoff all'ultima giornata, lasciando fuori il Palermo che parallelamente non era riuscito ad andare oltre il pareggio con il Brescia. Queste le sue parole pubblicate su Instagram: