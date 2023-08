Trento, Frosinini: “Palermo sarà protagonista in Serie B. Mia storia e miocardite…”

Il difensore classe 2001 ha raccontato poi la propria storia: "Fino a 5 anni fa giocavo in Promozione. E mai avrei pensato di arrivare in piazze come questa. Ho fatto la gavetta. Sono sempre andato bene a scuola e il calcio non è mai stato un punto fermo per me. Giocavo e mi divertivo, ma non avevo alcun obiettivo. Dopo le superiori vado a fare l’università a Siena, biologia. Vinciamo l’Eccellenza con il Badesse e la stagione dopo facciamo la D. Andiamo bene fino a febbraio e, dopo aver preso il Covid, mi trovano una miocardite. Quindi vengo bloccato per 9 mesi. Sembrava non dovessi più ripartire con il calcio. Avevo una cicatrice al miocardio che ha impiegato un po’ a chiudersi completamente. Dopo sono ripartito e lo scorso anno il debutto tra i professionisti col Piacenza".