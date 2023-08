Trento-Palermo, Pasquato: “Avversario complicato, lo sapevamo. Campionato…”

Dopo la vittoria nella scorsa amichevole contro il Cittadella , il Trento cade al "Briamasco" contro il Palermo . Ultimo test precampionato per i rosanero di Eugenio Corini , che rifilano il tris agli uomini di Bruno Tedino. In gol Ceccaroni, Vasic e Brunori per lo 0-3 finale. Al termine del match, l'attaccante del Trento Cristian Pasquato ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Questo Palermo, lo sapevamo, è un avversario complicato da affrontare e oggi lo ha confermato. Ciononostante, credo che questa gara ci debba servire in vista dell’inizio del campionato che, in questo momento, deve essere il nostro unico obiettivo. Ho sposato questo progetto e qui sto benissimo, non ho alcuna intenzione di andarmene. Penso, anzi, che questa squadra sia stata costruita bene e abbia tutte le qualità necessarie per fare un buon campionato. Qui a Trento ci sono le basi per fare qualcosa di importante. Dobbiamo solamente continuare a lavorare come stiamo facendo”.