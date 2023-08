Calciomercato SPAL, futuro Prati: Palermo e club di A sul giovane centrocampista

Il giovane centrocampista della SPAL retrocessa in C, Matteo Prati è nel mirino di Palermo, Cagliari, Napoli e Sassuolo

Il profilo del gioiello dell'Italia under 20, Matteo Prati, convince per qualità e personalità diversi club di Serie B e Serie A. Playmaker di talento, dotato tecnicamente e in possesso di sopraffina visione di gioco, il cartellino del classe 2003 ha un costo elevato ma il Palermo FC targato City Football Group sembra pronto ad un sacrificio per riuscire ad imporsi sulle altre pretendenti al calciatore di proprietà della SPAL.