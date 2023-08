Calciomercato Palermo, Gds: “Morutan, si punta al prestito. Idea Santoro, Soleri…”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" riassume la situazione legata alla sessione estiva del calciomercato in casa Palermo. Dallo stop all'operazione Valencia, con un problema nel corso delle visite mediche ed il club rosanero che ha ritenuto non vi fossero le condizioni generali per concludere l'accordo con la Salernitana, al futuro di Soleri. Il Palermo, almeno ufficialmente, ha tolto la boa scuola Roma dal mercato ed in questo frangente la sua permanenza appare più che probabile nonostante la serrata corte del Brescia. Il profilo di Morutan, eclettico jolly offensivo del Galatasaray, piace a Rinaudo e Corini ma bisogna fare i conti con le esose richieste del club turco. Circa sei milioni per il cartellino del classe 1999, il Palermo lavora alla formula del prestito con diritto di riscatto ma la concorrenza non manca per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Pisa. A centrocampo, con Lecco e Triestina che sondano il terreno per Broh, anche se non sono ancora giunte offerte ufficiali, e club alabardato che monitora con attenzione Damiani, la società di viale del Fante vaglia il profilo di Santoro del Perugia, palermitano e giocatore bandiera per i suoi trascorsi nel settore giovanile rosanero. Corrado e Di Chiara restano i nomi caldi per il ruolo di esterno basso sulla corsia mancina.