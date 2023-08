Agente Morutan: “Due club turchi su Olimpiu, ingaggio alto per la B. Il Palermo…”

“Olimpiu Morutan, jolly offensivo nel gir della nazionale rumena, è un profilo di talento e qualità che sta destando attenzione ed interesse di numerosi club su scala internazionale. L'ex Botosani e Steaua Bucarest è reduce da una brillante stagione con la maglia del Pisa, impreziosita da sei gol e ben otto assist, in cui ha mostrato di poter spostare gli equilibri nel torneo cadetto. Palermo targato City Group che ha chiesto informazioni sul futuro del ragazzo, il cui cartellino è di proprietà del Galayasaray, ma la concorrenza per accaparrarsi le prestazioni del classe 1999 è folta e qualificata. L'agente del calciatore ha concesso un'interessante intervista in merito alla redazione di TMW.

MORUTAN - “Futuro Morutan? Aspettiamo la decisione del Galatasaray, se non dovesse essere iscritto alla lista UEFA potrebbe trasferirsi. Però potrebbe restare in Turchia dove lo vogliono Konyaspor e Sivaspor, ha uno stipendio molto alto per la Serie B italiana. L’anno scorso ha già rinunciato a qualcosa per giocare in Italia. Ci sono Palermo, Bari, Sampdoria e anche il Pisa che lo rivorrebbe per un altro anno. Vediamo. Neftchi Baku? C’è Mutu allenatore. Però abbiamo parlato con la società: non possono pagarlo”.