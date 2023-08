Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Idea Morutan del Galatasaray. A Pisa…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulle future mosse di calciomercato del Palermo Fc nel reparto offensivo. L'approdo di Diego Valencia, jolly offensivo cileno classe 2000, prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana, non sarà l'ultimo volto nuovo nell'attacco di Corini. Con il futuro di Edoardo Soleri ancora in bilico e da definire, la dirigenza rosanero ragione su soluzioni diverse, che possano alzare cifra tecnica, gamma di opzioni e tasso di imprevedibilità in seno alla compagine siciliana. La rosea sottolinea come negli ultimi giorni, management ed area tecnica del club targato City Football Group, stiano monitorando il profilo del trequartista romeno Olimpiu Morutan. Cartellino di proprietà del Galatasaray, ultima stagione disputata con la maglia del Pisa in Serie B per il classe 1999, in cui il ragazzo si è ben comportato mettendo a segno sei reti e fornendo ben otto assist vincenti ai compagni. Elemento dotato di estro e qualità, sia in sede di rifinitura sia in fase di finalizzazione, Morutan è la nuova idea di Rinaudo e Bigon per alzare l'asticella dalla trequarti in su nel Palermo di Corini Non solo Rivas quindi come profilo vagliabile per potenziare il roster offensivo rosanero, l'ex Pisa può diventare una pista interessante da battere per il club di viale del Fante.