Calciomercato Palermo, Gds: “Sondaggio Bari per Saric. Prati, Verre e Attys…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il solito punto sul calciomercato rosanero che non pare faccia registrare particolari novità. Il timido sondaggio del Bari per il cartellino di Dario Saric non ha scomposto più di tanto la dirigenza del Palermo. L'italobosniaco potrebbe muoversi solo in caso di un'offerta irrinunciabile, la sua cessione non è ritenuta impellente o prioritaria dal club rosanero. L'ex Ascoli, reduce da una stagione opaca e dal rendimento marcatamente al di sotto dei suoi standard, è bramoso di riscattarsi, ritagliarsi il suo spazio e recitare un ruolo da protagonista nel nuovo centrocampo di Corini. Proprio in mediana molto potrebbe cambiare da qui al termine della sessione estiva di calciomercato. Damiani e Broh restano con la valigia in mano ed in lista di partenza, il Palermo monitora con attenzione tre profili molto diversi tra loro. Matteo Prati, giovane e talentuoso playmaker classe 2003, stella dell'Italia Under 20 agli ultimi Mondiali disputati in Argentina. Cartellino di proprietà della Spal, con Tacopina che lo valuta circa otto milioni ed il Cagliari che ne avrebbe messi sul piatto ben 5 dopo una prima proposta rispedita al mittente. Sassuolo e non solo sull'ex Ravenna, Palermo che studia se e come inserirsi nella corsa al centrocampista. Poi c'è il giovane Christopher Attys, classe 2000, che il Palermo avrà modo di affrontare e valutare da vicino proprio oggi, in occasione dell'ultimo test amichevole del ritiro estivo contro il Trento di Tedino. Per il ritorno di Verre dalla Sampdoria persistono flebili spiragli, l'ingaggio dell'ex Udinese è ben oltre i parametri del nuovo corso blucerchiato, ma il centrocampista romano è molto stimato dal nuovo tecnico Pirlo. Dopo l'esclusione della Reggina dal torneo cadetto, ribadita anche dalla sentenza del Tar, Rivas e Di Chiara rappresentano opzioni ancora più appetibili. Il primo è un jolly offensivo da tridente impiegabile largo su entrambi i versanti, il secondo un'opzione valida per il ruolo di terzino sinistro, ma non la prima scelta di management ed area tecnica. Tuttavia, il profilo di Di Chiara resta vagliabile, in ragione delle criticità e dei costi elevati delle piste che portano a Niccolò Corrado e Beruatto del Pisa.