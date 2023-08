Galatasaray, futuro Morutan: non solo Palermo e big di B sull’ex Pisa. I dettagli

Non solo il Palermo, insieme a varie big che parteciperanno al prossimo torneo cadetto, tra le quali Bari, Venezia e Sampdoria, monitorano il profilo del jolly offensivo, nel giro della Nazionale rumena, Olimpiu Morutan. Il talentuoso trequartista, il cui cartellino è di proprietà del Galatasaray, si è già reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Pisa nel campionato di Serie B 2022-2023. Sei gol e otto assist vincenti con la maglia della compagine toscana per l'ex Botosani e Steaua Bucarest, giocatore duttile, di qualità e dalla parabola professionale in vertiginosa ascesa. Contratto in scadenza con il Galatasaray nel 2026, valutazione del cartellino tra i 5 ed i sei milioni da parte del club turco. Estimatori in Italia ma non solo, secondo quanto riportato da TMW anche il Neftchi Baku, in Azerbaigian, avrebbe chiesto il prestito del giocatore non convocato per la sfida valida per il terzo turno di qualificazione alla Champions League 2023/24 della formazione giallorossa..