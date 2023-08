Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Stop Valencia, Rivas giù, all-in Prati”

L'edizione odierna del "Corriere dello Sport", sulle pagine regionali, fa il punto sul calciomercato del Palermo FC. Ancora circa tre o quattro le pedine da innestare per completare l'organico a disposizione di Corini, con m0vimenti in entrata ed in sucita che coinvolgeranno ogni reparto. Attacco che verrà ulteriormente potenziato, a maggior ragione dopo lo stop all'affare Diego Valencia che pareva ormai definito. Nel corso del consueto iter che prelude al tesseramento, con annesse visite mediche, alcuni parametri sembrano non essere risultati in linea con quelli richiesti dal City Group, ragion per cui il Palermo ha ritenuto non vi fossero le condizioni generali per la conclusione dell'accordo ed il classe 2000 è di fatto tornato alla Salernitana. Club rosa che continua ufficialmente a definire Soleri fuori dal mercato e lavora per un jolly offensivo che possa fungere da attaccante esterno nel tridente o trequartista all'occorrenza. Piace Morutan del Galatasaray, ma la concorrenza è folta su scala internazionale. Pista Rivas viva, ma quotazioni in calo in virtù della complessa situazione della Reggina. In zona nevralgica, il profilo del gioiello dell'Italia under 20, Matteo Prati, convince per qualità e personalità. Playmaker di talento, dotato tecnicamente e in possesso di sopraffina visione di gioco, il cartellino del classe 2003 ha un costo elevato ma l'holding controllante del Palermo FC sembra pronta da un sacrificio per riuscire ad imporsi sulle altre pretendenti al calciatore di proprietà della Spal. Lecco che si muove sul mercato dopo la riammissione in B sancita dal Tar e monitora Jeremie Broh, il Bari ha sondato il terreno per Dario Sarifc. Intanto la squadra lavora a Veronello in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia previsto per sabato 12 agosto: Palermo che sarà in scena alle ore 21.15 all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari di Ranieri.