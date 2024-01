Calciomercato Pescara, nel mirino Da Graca: il palermitano è tornato alla Juventus

Come riportato dal quotidiano "Il Centro", Cosimo Marco Da Graca potrebbe lasciare nuovamente la Juventus. L'attaccante, classe 2002, è rientrato dal prestito all'Amorebieta in Spagna, dove ha collezionato 12 presenze in Liga 2 e una in Coppa del Re. Il nativo di Palermo rischia di trovare poco spazio con la Next Gen, chiuso dal duo Guerra-Cerri. Pescara potrebbe rappresentare una buona opportunità per lui, sempre in Lega Pro. La squadra abruzzese, attualmente quarta in classifica, è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il direttore sportivo degli abruzzesi, Daniele Delli Carri, è al lavoro per intavolare una trattativa con la Vecchia Signora. La società bianconera potrebbe essere disposta a cedere Da Graca in prestito. Per l'ex Palermo U19 sarebbe un'occasione di trovare più spazio e di continuare a crescere con una guida di spessore come Zdenek Zeman, da sempre grande valorizzatore di giocatori, specie quelli offensivi. Il Pescara è una squadra che gioca un calcio spregiudicato e propositivo e che potrebbe dare a Da Graca l'opportunità di mettersi in mostra. Tuttavia, la trattativa non è ancora partita del tutto e bisognerà vedere se le due società riusciranno a trovare un accordo.