Pescara, via Bucaro: il club abruzzese affida la panchina ad Emmanuel Cascione

Altro ribaltone tecnico in casa Pescara. Non trova pace la travagliata stagione del club abruzzese, costretta ad interrompere giocoforza il ciclo targato Zdenek Zeman, con il tecnico boemo costretto a rassegnare le dimissioni per seri motivi di salute Non felice e proficuo l'impatto del coach subentrante, Giovanni Bucaro, ed ennesimo avvicendamento in panchina. La società biancazzurra ha annunciato sui propri canali ufficiali il nuovo allenatore della prima squadra, l'ex calciatore della compagine abruzzese, Emmanuel Cascione. Fatale a Bucaro il sonante ko subito dal Pescara venerdì scorso ad opera del Rimini, che si è imposto sugli avversari col punteggio di cinque reti ad una. Adriatici attualmente settimi in classifica con soli quarantacinque punti nel girone B di Lega Pro, di seguito la nota diffusa dal club abruzzese.