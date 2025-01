Ex Palermo, Lancini si riunisce con Baldini: è ufficiale il suo arrivo al Pescara

Dopo quattro anni, Lancini e Baldini si riuniscono. Il centrale, quest'anno al Novara, è stato acquistato dal Pescara dopo una buona prima parte di stagione. I due ex rosanero cercheranno quindi di emulare il percorso playoff straordinario della stagione 21/22. Impresa non facile dopo le ultime prestazioni della squadra abbruzzese, scivolata in poco tempo dal primo al quinto posto.